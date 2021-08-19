В Международной федерации гимнастики оценили работу судей на Олимпиаде

В Международной федерации гимнастики прокомментировали скандал вокруг судейства на Олимпиаде. Говорят, судейство предвзятым не было, и работой судей там остались довольны.

Претензии и требования провести расследование касалось результатов соревнований в личном многоборье художественных гимнасток. Оценки Дине Авериной, которая была фаворитом соревнований, подсчитывали 6–7 минут.

Победу в итоге одержала спортсменка из Израиля, несмотря на потерю предмета, что считается грубой ошибкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.