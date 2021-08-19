Россия подаст протест на решение федерации гимнастики по судейству на Олимпиаде

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Российская сторона готовит материалы для Международной федерации гимнастики (FIG) и подаст протест на решение технического комитета FIG по художественной гимнастике по судейству на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной РФ Ирина Винер-Усманова.

19 августа в FIG заявили, что технический комитет по художественной гимнастике не выявил предвзятости и нарушений в работе судей на Играх в Токио. Распределение мест и результаты Олимпиады в художественной гимнастике там назвали справедливыми и беспристрастными.

Винер-Усманова напомнила, что в соревнованиях по художественной гимнастике Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье, ее сестра Арина – четвертой. Золото завоевала Линой Ашрам из Израиля, которая в последнем выступлении уронила ленту. В группах победу одержала команда Болгарии, россиянки стали вторыми.

"Сборная России осталась без золота в данной дисциплине впервые с 1996 года. Мы тоже собираем документы, делаем анализ по выставлению оценок. Мы готовим материалы, которые предъявим, мы это так не оставим. Мы не остановимся, подадим протест. Мы не глупые, чтобы на пустом месте собирать скандал. Мы знаем на 100%, что мы правы. Мы подтвердили это своими оценками и оценками независимых судей высшей категории, которые тоже отсудили все соревнования. У нас есть своя доказательная база по тому, что на соревнованиях на Олимпийских играх были огромные нарушения, – сказала Винер-Усманова.

7 августа россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье по художественной гимнастике, набрав в сумме 107,650 балла. Чемпионкой в этом виде спорта стала израильская спортсменка Линой Ашрам, получившая 107,800 балла, несмотря на потерю ленты в последнем выступлении.

В этот же день Олимпийский комитет России сформировал запрос по ситуации с судейством соревнований по художественной гимнастике на Играх и отправил его в Международную федерацию данного вида спорта.

8 августа российские гимнастки взяли серебряные медали в групповом многоборье. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко за свое выступление суммарно набрали 90,400 балла. Первое место в данной дисциплине заняла сборная Болгарии с результатом 92,100 балла.

