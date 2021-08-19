Россия подаст протест на решение федерации гимнастики по судейству на Олимпиаде

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Российская сторона готовит материалы для Международной федерации гимнастики (FIG) и подаст протест на решение технического комитета FIG по художественной гимнастике по судейству на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной РФ Ирина Винер-Усманова.
19 августа в FIG заявили, что технический комитет по художественной гимнастике не выявил предвзятости и нарушений в работе судей на Играх в Токио. Распределение мест и результаты Олимпиады в художественной гимнастике там назвали справедливыми и беспристрастными.
Винер-Усманова напомнила, что в соревнованиях по художественной гимнастике Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье, ее сестра Арина – четвертой. Золото завоевала Линой Ашрам из Израиля, которая в последнем выступлении уронила ленту. В группах победу одержала команда Болгарии, россиянки стали вторыми.
"Сборная России осталась без золота в данной дисциплине впервые с 1996 года. Мы тоже собираем документы, делаем анализ по выставлению оценок. Мы готовим материалы, которые предъявим, мы это так не оставим. Мы не остановимся, подадим протест. Мы не глупые, чтобы на пустом месте собирать скандал. Мы знаем на 100%, что мы правы. Мы подтвердили это своими оценками и оценками независимых судей высшей категории, которые тоже отсудили все соревнования. У нас есть своя доказательная база по тому, что на соревнованиях на Олимпийских играх были огромные нарушения, – сказала Винер-Усманова.
7 августа россиянка Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье по художественной гимнастике, набрав в сумме 107,650 балла. Чемпионкой в этом виде спорта стала израильская спортсменка Линой Ашрам, получившая 107,800 балла, несмотря на потерю ленты в последнем выступлении.
В этот же день Олимпийский комитет России сформировал запрос по ситуации с судейством соревнований по художественной гимнастике на Играх и отправил его в Международную федерацию данного вида спорта.
8 августа российские гимнастки взяли серебряные медали в групповом многоборье. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко за свое выступление суммарно набрали 90,400 балла. Первое место в данной дисциплине заняла сборная Болгарии с результатом 92,100 балла.
В России недовольны судейством художественной гимнастики на Олимпиаде
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: