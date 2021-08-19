Сестры Аверины намерены поехать на чемпионат мира в Японию

Арина и Дина Аверины приняли решение пока продолжить карьеру. Они рассказали журналистам, что готовятся к чемпионату мира по художественном гимнастике в Японии. Если он состоится, конечно, учитывая коронавирусную ситуацию в стране.

Ранее сестры еще сомневались, будут ли продолжать выступления. И если Арина была в большей степени уверена, то ее сестра Дина ждала решения врачей из-за проблем со спиной. Об этом рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Чемпионат мира намечен на октябрь 2021 года. На Олимпиаде в Токио Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Ее сестра Арина заняла 4 место. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.