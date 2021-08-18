Фан-зона откроется в "Лужниках" на время проведения чемпионата мира по пляжному футболу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зона для болельщиков откроется на территории спорткомплекса "Лужники" на время проведения чемпионата мира по пляжному футболу 19–29 августа. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента спорта.

"В "Лужниках" заработает зона для болельщиков, где будет установлена большая сцена с экранами, на которых все желающие смогут посмотреть матчи турнира. Кроме того, перед болельщиками будут выступать популярные диджеи и известные артисты", – говорится в сообщении.

Вторая развлекательная зона будет работать на территории ВДНХ. Посетители смогут увидеть матчи любительских команд на специально обустроенной площадке, а также принять участие в спортивных играх и мастер-классах.

"Департамент спорта города Москвы, АНО "Московский спорт" и Российский футбольный союз приглашают всех москвичей посетить зону болельщиков в "Лужниках" и на ВДНХ. Доступ в обе локации для болельщиков абсолютно бесплатный", – уточнили в департаменте.

Отмечается, что организаторы турнира постарались создать максимально комфортные и безопасные условия для зрителей.

Ранее заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко сообщил, что решение о правилах посещения чемпионата мира по пляжному футболу будет приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Монтаж стадиона на территории спорткомплекса "Лужники" завершился 10 августа. Участие в турнире примут 16 команд, общее число игр – 32.