Фан-зона откроется в "Лужниках" на время проведения чемпионата мира по пляжному футболу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Зона для болельщиков откроется на территории спорткомплекса "Лужники" на время проведения чемпионата мира по пляжному футболу 19–29 августа. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента спорта.
"В "Лужниках" заработает зона для болельщиков, где будет установлена большая сцена с экранами, на которых все желающие смогут посмотреть матчи турнира. Кроме того, перед болельщиками будут выступать популярные диджеи и известные артисты", – говорится в сообщении.
Вторая развлекательная зона будет работать на территории ВДНХ. Посетители смогут увидеть матчи любительских команд на специально обустроенной площадке, а также принять участие в спортивных играх и мастер-классах.
"Департамент спорта города Москвы, АНО "Московский спорт" и Российский футбольный союз приглашают всех москвичей посетить зону болельщиков в "Лужниках" и на ВДНХ. Доступ в обе локации для болельщиков абсолютно бесплатный", – уточнили в департаменте.
Отмечается, что организаторы турнира постарались создать максимально комфортные и безопасные условия для зрителей.
Ранее заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко сообщил, что решение о правилах посещения чемпионата мира по пляжному футболу будет приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией.
Монтаж стадиона на территории спорткомплекса "Лужники" завершился 10 августа. Участие в турнире примут 16 команд, общее число игр – 32.
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