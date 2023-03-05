Аделия Петросян выиграла финал Гран-при России по фигурному катанию

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Аделия Петросян победила в финале Гран-при России по фигурному катанию. Состязания проходили в Санкт-Петербурге.

В результате проката двух программ Петросян набрала 255,01 балла. За короткую программу она заработала 85,62 балла, а за произвольную – 169,39.

Серебро в финале Гран-при завоевала олимпийская чемпионка в командном турнире Камила Валиева. Спортсменка заработала 241,76 балла. На короткой программе она набрала 78,97 балла, а на произвольной – 162,79.

Бронзовую медаль получила чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Фигуристка заработала 241,61 балла.

Петросян родилась в 2007 году, ей 15 лет. Спортсменка вместе с Валиевой тренируется в группе Этери Тутберидзе. Петросян является бронзовым призером чемпионата России 2022 года.

Ранее стало известно, что российская фигуристка, серебряный призер этапа Гран-при сезона-2018/19 в Хельсинки Станислава Константинова объявила о завершении карьеры. Спортсменка подчеркнула, что гордится каждой выигранной медалью, всеми выступлениями на крупных турнирах и пятью сезонами в сборной России.

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