01 декабря, 20:28

Наука

"Роскосмос" показал спутниковый снимок дрейфующего в Атлантическом океане айсберга

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

"Роскосмос" показал спутниковый снимок дрейфующего в Атлантическом океане айсберга А23а, который считается крупнейшим в мире. Фотография размещена в телеграм-канале госкомпании.

На снимке космического аппарата "Кондор-ФКА" видно, что льдина раскололась на части.

А23а откололся от ледника Фильхнера еще в 1986 году. Свыше 30 лет он стоял на месте, пока в 2023 году не начал двигаться со скоростью 150 километров в месяц. В 2024 году айсберг стал дрейфовать около берегов Антарктического полуострова в направлении моря Скоша.

Позже стало известно, что за лето 2025 года айсберг уменьшился на 36% и раскололся на части. От гигантской льдины одновременно откололись сразу 3 огромных куска площадью от 60 до 300 квадратных километров. К тому времени айсберг уменьшился до 1 750 квадратных километров, что сопоставимо с территорией Санкт-Петербурга.

