В Москве возобновляется проведение уличных фестивалей

Новогодние ярмарки ждут москвичей этой зимой. В городе снова будут работать все уличные фестивали. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В первую очередь это касается традиционного зимнего фестиваля "Путешествие в Рождество". В последний раз он состоялся в конце 2019 года. При этом мастер-классы, концерты и мероприятия в помещениях будут проводиться только если позволит эпидситуация.

О полноценном возвращении фестивалей говорить пока рано. По словам Собянина, это случится, как только закончится пандемия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.