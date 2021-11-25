Москва готова к предстоящей зиме – Собянин

08:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин заявил, что Москва готова к предстоящей зиме. Об этом градоначальник заявил в интервью РИА Новости.
"Все системы, десятки тысяч домов, сотни тысяч километров коммунальных сетей, энергетические предприятия в течение всего летнего периода, межсезонья готовились к тому, чтобы пройти зимний отопительный сезон. Я считаю, что они готовы, все работает в плановом режиме", – подчеркнул мэр.
Собянин рассказал, что Москва занимает лидирующую позицию в мире по своевременности и скорости уборки снега на улицах. По словам мэра, при первом же снегопаде в столице могут запустить до 10 тысяч единиц специализированной снегоуборочной техники.
"Для полной уборки после снегопада нам требуется от 3 до 5 дней, но то, что необходимо для обеспечения нормального функционирования города, мы делаем незамедлительно. И техники в городе, на мой взгляд, достаточно для того, чтобы справиться даже с самой сложной зимой", – подчеркнул градоначальник.
В пресс-службе комплекса городского хозяйства ранее сообщили, что все коммунальные службы, а также предприятия топливно-энергетического комплекса Москвы получили паспорта о готовности к зиме. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.
Собянин сообщил о готовности Москвы к предстоящей зиме
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