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Город

08:35

Москва готова к предстоящей зиме – Собянин

мэр Москвы город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин заявил, что Москва готова к предстоящей зиме. Об этом градоначальник заявил в интервью РИА Новости.

"Все системы, десятки тысяч домов, сотни тысяч километров коммунальных сетей, энергетические предприятия в течение всего летнего периода, межсезонья готовились к тому, чтобы пройти зимний отопительный сезон. Я считаю, что они готовы, все работает в плановом режиме", – подчеркнул мэр.

Собянин рассказал, что Москва занимает лидирующую позицию в мире по своевременности и скорости уборки снега на улицах. По словам мэра, при первом же снегопаде в столице могут запустить до 10 тысяч единиц специализированной снегоуборочной техники.

"Для полной уборки после снегопада нам требуется от 3 до 5 дней, но то, что необходимо для обеспечения нормального функционирования города, мы делаем незамедлительно. И техники в городе, на мой взгляд, достаточно для того, чтобы справиться даже с самой сложной зимой", – подчеркнул градоначальник.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства ранее сообщили, что все коммунальные службы, а также предприятия топливно-энергетического комплекса Москвы получили паспорта о готовности к зиме. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Собянин сообщил о готовности Москвы к предстоящей зиме

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