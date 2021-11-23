Синоптики перенесли начало метеорологической зимы в РФ на декабрь

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В России метеорологическая зима наступит не раньше декабря. Об этом сообщается на сайте "Метеоновости".
"На главные позиции на карте погоды вновь выходят циклоны, а это значит, что потоки в атмосфере развернутся на западные, на юго-западные и морозы отступят", – говорится в сообщении.
Синоптики подчеркнули, что уже завтра теплый атмосферный фронт сгустит облака в столице. Ожидается, что максимальная температура воздуха в городе подберется к нулевой отметке.
"Последующие дни будут преимущественно облачными и сырыми с околонулевыми температурами в ночные часы, и днем ожидается до +1...+4 градусов. В центральной части Европейской России такая погода задержится как минимум до конца ноября", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что прошедшая ночь стала самой холодной в столице с начала осени. В ночь на вторник температура воздуха в столице опустилась до –6 градусов. До этого минимум температуры отмечался 10 ноября, тогда он составил –2,8 градуса. Данные о температуре зафиксировали на опорной метеостанции Москвы на ВДНХ.
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
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