Столичные службы и предприятия ТЭК полностью подготовили к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все коммунальные службы, а также предприятия топливно-энергетического комплекса Москвы получили паспорта о готовности к зиме. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

"По итогам проверок префектуры административных округов получили от профильной структуры Ростехнадзора паспорта готовности к работе в зимний период", – приводятся в публикации слова заммэра Петра Бирюкова.

Ранее соответствующие документы от Минэнерго также получили предприятия ТЭК, в частности Мосэнерго, "Россети Московский регион", МОЭК, Мосгаз и ОЭК, что говорит об их готовности к бесперебойной работе в зимний сезон. Для оперативного решения различных нештатных ситуаций в городе будут работать 1,4 тысячи аварийных бригад.

Ранее Бирюков сообщил, что в Москве провели работы по подготовке речных причалов к зиме. Их очистили, промыли лестничные сходы, гранитное покрытие и ограждения, после чего законсервировали до следующего сезона навигации.

