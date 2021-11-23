Столичные службы и предприятия ТЭК полностью подготовили к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Все коммунальные службы, а также предприятия топливно-энергетического комплекса Москвы получили паспорта о готовности к зиме. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.
"По итогам проверок префектуры административных округов получили от профильной структуры Ростехнадзора паспорта готовности к работе в зимний период", – приводятся в публикации слова заммэра Петра Бирюкова.
Ранее соответствующие документы от Минэнерго также получили предприятия ТЭК, в частности Мосэнерго, "Россети Московский регион", МОЭК, Мосгаз и ОЭК, что говорит об их готовности к бесперебойной работе в зимний сезон. Для оперативного решения различных нештатных ситуаций в городе будут работать 1,4 тысячи аварийных бригад.
Ранее Бирюков сообщил, что в Москве провели работы по подготовке речных причалов к зиме. Их очистили, промыли лестничные сходы, гранитное покрытие и ограждения, после чего законсервировали до следующего сезона навигации.
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