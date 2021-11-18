Московские причалы подготовили к зиме – Бирюков

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке речных причалов к зимнему сезону. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время в городе завершилась навигация, закрыты 44 столичных причала. Все они подготовлены к зиме: проведена очистка и промывка лестничных сходов, гранитного покрытия, ограждений", – сказал он.
Заммэра добавил, что на 17 причалах Северного речного вокзала, помимо этого, была проведена консервация гидротехнических систем, различного оборудования, а также модулей для пропуска пассажиров на посадку. До возобновления сезона речной навигации на всех причалах будет регулярно проводиться уборка и при необходимости ремонтные работы.
Бирюков напомнил, что прошедшим летом были проведены работы по очистке и углублению акваторий 26 причалов. Это было необходимо для того, чтобы исключить возможные повреждения водного транспорта и тем самым обеспечить безопасность пассажиров.
Ранее на Северном речном вокзале закрыли сезон летней навигации, который был для него первым после реставрации. В этом году его причалы приняли свыше 11 тысяч судов и 700 тысяч пассажиров, а само здание речного вокзала посетили порядка 2 миллионов горожан.
На Северном речном вокзале закрыли летнюю навигацию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: