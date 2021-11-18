Московские причалы подготовили к зиме – Бирюков

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Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке речных причалов к зимнему сезону. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время в городе завершилась навигация, закрыты 44 столичных причала. Все они подготовлены к зиме: проведена очистка и промывка лестничных сходов, гранитного покрытия, ограждений", – сказал он.

Заммэра добавил, что на 17 причалах Северного речного вокзала, помимо этого, была проведена консервация гидротехнических систем, различного оборудования, а также модулей для пропуска пассажиров на посадку. До возобновления сезона речной навигации на всех причалах будет регулярно проводиться уборка и при необходимости ремонтные работы.

Бирюков напомнил, что прошедшим летом были проведены работы по очистке и углублению акваторий 26 причалов. Это было необходимо для того, чтобы исключить возможные повреждения водного транспорта и тем самым обеспечить безопасность пассажиров.

Ранее на Северном речном вокзале закрыли сезон летней навигации, который был для него первым после реставрации. В этом году его причалы приняли свыше 11 тысяч судов и 700 тысяч пассажиров, а само здание речного вокзала посетили порядка 2 миллионов горожан.

