"Это наш город": 17 прудов реконструируют в Москве в 2022 году

В 2022 году специалисты комплекса городского хозяйства планируют благоустроить 17 столичных прудов. В число объектов, которые намерены отремонтировать, входят два Лианозовских пруда, каскад Лефортовских прудов, а также Гончаровский пруд.

Водоемы очистят от иловых отложений, отремонтируют береговые полосы, высадят водную растительность и проведут восстановительное благоустройство территории.

Специалисты регулярно обследуют столичные водоемы. При обнаружении проблем принимается решение о капитальном ремонте того или иного водного объекта. Список прудов, подлежащих благоустройству, формируется ежегодно с учетом мнения горожан.