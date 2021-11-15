Москвичам рассказали, как украсят город к новогодним праздникам

Москва готовится к праздникам. К Новому году и Рождеству столица засияет огнями.

Улицы украсят четыре тысячи световых конструкций. В центре – на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке – вновь появятся сияющие арки.

Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят светящимися тоннелями и цифрами "2022". При оформлении применяют энергосберегающее оборудование, которое потребляет в 10 раз меньше электричества.

Не забудут и про традиционный символ праздника. Особое настроение будут создавать новогодние ели с разноцветными шарами и гирляндами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.