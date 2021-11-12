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Наземный транспорт Москвы перешел на зимнее расписание, что ознаменовалось запуском новых дополнительных автобусов и электробусов.

"Чтобы социальную дистанцию было проще соблюдать, на самые востребованные маршруты вышли 350 дополнительных автобусов и электробусов", – рассказал руководитель Дептранса столицы Максим Ликсутов.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта, ежедневно на улицах города совершается на 3 500 рейсов больше, чем обычно.

В материале отмечается, что водители автобусов и электробусов проходят теоретические и практические занятия перед началом поездок в зимний период.

Ранее заммэра и глава комплекса городского хозяйства Москвы Петр Бирюков рассказал о переводе столичного парка городской коммунальной техники в зимний режим работы. В уборке будет задействовано 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники.

