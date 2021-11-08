Коммунальную технику Москвы перевели на зимний режим работы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы "
Столичный парк городской коммунальной техники переведен на зимний режим работы, сообщил замммэра и глава комплекса городского хозяйства Москвы Петр Бирюков.
"Весь парк городской коммунальной техники переведен на зимний режим эксплуатации. В уборке будет задействовано 19 тысяч единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тысячи единиц сопутствующей техники и более 30 тысяч средств малой механизации", – сказал Бирюков.
Он пояснил, что перед приходом холодов на тротуароуборочную, подметальную технику и поливомоечные машины установили снегоуборочное оборудование и распределители противогололедных материалов. Кроме того, вся техника прошла диагностику, а также при необходимости – ремонт и модернизацию.
"Проведена расконсервация техники, используемой только в зимний период. Это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители и мобильные снегоплавильные установки", – отметил Бирюков.
Он добавил, что на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО будут круглосуточно дежурить более 40 тягачей.
Ранее сообщалось, что до конца текущего года специалисты завершат благоустройство Кольского пруда, расположенного на территории будущего парка "Яуза".
В водоеме устроят четыре зоны биоплато, на которых высадят рогоз узколистный, камыш укореняющийся, тростник обыкновенный, кубышку желтую, сусак зонтичный и кувшинки.
Коммунальную технику в Москве подготовили к зиме
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