Все столичные фонтаны подготовили к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве завершилась консервация фонтанов перед наступлением зимы. Об этом говорится в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки", – приводятся в публикации слова заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

На некоторых фонтанах были проведены особые работы. Например, "Репинский" и "Пушкинский" фонтаны закрыли защитными металлическими экранами, фонтан в парке "Царицыно" укрыли надувным куполом, а плавающие фонтаны на Обводном канале и в Братеевском пруду и вовсе полностью разобрали.

Уточняется, что к новому сезону фонтаны начнут готовить уже зимой. До этого за их состоянием будут следить около 350 специалистов.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что объекты жилищно-коммунального хозяйства на территории России готовы к работе в осенне-зимний период на 94%. До этого в Минэнерго отмечали, что сложности с подготовкой наблюдаются на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.

