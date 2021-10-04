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Регионы

14:19

В МЧС сообщили, что объекты ЖКХ в России готовы к зиме на 94%

регионы ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Объекты жилищно-коммунального хозяйства на территории России готовы к работе в осенне-зимний период на 94%. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МЧС РФ.

"В среднем на сегодняшний день готовность объектов ЖКХ эксплуатации в осенне-зимний период составляет 94%", – отметили в ведомстве.

Ранее в Минэнерго назвали регионы, в которых наблюдаются проблемы с подготовкой к осенне-зимнему периоду. По словам министра энергетики РФ Николая Шульгинова, сложности отмечаются на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.

Окончательную оценку готовности регионов к зиме дадут к 5 ноября по итогам совещаний во всех федеральных округах.

Московский метрополитен начал подготовку к зимнему периоду

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