Автоэксперт рассказал, как избежать очередей на шиномонтаж

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Услуга выездного шиномонтажа поможет водителям избежать очередей в разгар сезонной смены резины, рассказал Москве 24 вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации (АСА) Александр Казаченко.





Александр Казаченко вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Более пяти лет я пользуюсь услугой выездного шиномонтажа. В городах-миллионниках этот сервис очень развит. В Москве можно записаться за 2–3 дня, мастера приедут и поменяют резину.

Более того, спонтанно приезжать в мастерскую для замены резины практически нет смысла, потому что подавляющее большинство сервисов работает под запись, отмечает Казаченко. Пока что ажиотажа в автомастерских не наблюдается: запись идет на следующий день.

"Морозы пока не ударили, днем обледенения нет, а летняя резина работает до плюс пяти градусов и выше. Но тем, кто много ездит, особенно с утра в Московской области, уже пора менять, потому что наступают утренние заморозки", – сказал вице-президент АСА.

Автоэксперт подчеркнул, что работы по шиномонтажу малогабаритных седанов и универсалов занимают в среднем 25 минут. За это время мастера снимут и установят колеса, помоют их, проведут балансировку и разбортировку. Для автомобилей представительского и бизнес-класса эти же работы займут порядка 40–45 минут, добавил Казаченко.

По его мнению, до половины сервисов в Москве закроется на период нерабочих дней – с 28 октября по 7 ноября.





Александр Казаченко вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Президент России объявил, что крупные и образующие предприятия работают. Поэтому крупные и образующие дилерские холдинги будут работать, а шиномонтаж на территории гаражного комплекса, где работает один или два человека, – скорее всего, нет.

"Во время вынужденных каникул люди будут гораздо меньше ездить. По завершении нерабочих дней, я думаю, запись на шиномонтаж растянется даже больше чем на три дня. Так что сейчас самое лучшее время поменять резину", – заключил Казаченко.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды "ГАЗ Рейд Спорт" Вячеслав Субботин рассказал о преимуществах и недостатках шипованных и фрикционных шин. По его мнению, шипованная резина гораздо эффективнее на дороге, покрытой льдом или плотно укатанным снегом, а шины на "липучке" лучше подходят для езды в городе.

При этом в департаменте транспорта Москвы еще 21 октября посоветовали столичным водителям поменять летние шины на зимние из-за снега с дождем.

