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Город

03 ноября, 23:02

Движение на участке Дмитровского шоссе ограничат до 30 сентября 2022 года

город дороги перекрытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 7 ноября на Дмитровском шоссе в связи с проведением дорожных работ ограничат движение автомобилей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет об участке от дома 38, корпуса 1 до дома 43, корпуса 1. Отмечается, что ограничения продлятся до 30 сентября 2022 года.

Водителей призывают быть осторожными и заранее выбирать маршрут, обращая внимание на то, как организовано движение во время проведения дорожных работ.

Ранее сообщалось, что движение на различных участках МКАД вблизи Осташковского шоссе ограничили и перекрыли почти на год, до 30 сентября 2022 года.

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