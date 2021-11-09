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Транспорт

15:19

Движение на участке Ленинского проспекта и его дублере ограничат с 15 ноября

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 15 ноября на участке Ленинского проспекта и его дублере ограничат движение автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

Ограничение связано со строительством метро в ЮЗАО.

Рабочие будут поэтапно занимать по одной полосе на участке Ленинского проспекта и его дублере от владения 87 до владения 91. Движение в сторону области на объекте ограничат с 15 ноября по 17 января 2022 года, а в сторону центра – с 30 ноября по 25 декабря.

Ранее сообщалось, что движение автомобилей на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Русаковской эстакады будет ограничено с 10 ноября в связи с проведением строительных работ. Ограничение будет действовать круглосуточно до 15 марта 2022 года.

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