Разрешенную скорость на Бульварном кольце снизили до 50 км/ч

На Бульварном кольце теперь не разгонишься. Скорость там снизят до 50 километров в час. Тоже самое коснется Остоженки, Цветного бульвара, Маросейки и других улиц по соседству с Бульварным кольцом. Там уже вешают новые знаки.

Правила начнут действовать уже в этом месяце, но точную дату в Дептрансе пока не назвали. Зато пообещали, что на дорожную ситуацию нововведение не повлияет, поскольку днем в центре города средняя скорость итак не превышает 40 километров в час.

Все это нужно для безопасности пешеходов.

Ранее из соображений безопасности снизили максимальную скорость до 30 километров в час на Малой Дмитровке, Малой Бронной, а также на Никитской улице и Варварке.

В Дептрансе также отметили, что это поможет экологии. По мнению специалистов, теперь в центре города будет меньше выхлопов. И станет тише, что скажется на комфорте горожан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.