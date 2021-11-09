Первый пешеходный переход iCrosswalk появился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве на Болотниковской улице появился первый пешеходный переход iCrosswalk, благодаря которому вероятность аварии с участием пешехода снижается более чем на 80%, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"Crosswalk – это проект акселератора стартапов "Транспортные инновации Москвы". Мы уже протестировали его и узнали, что вероятность ДТП с пешеходом снижается на 82%", – говорится в сообщении.
Система перехода устроена таким образом, чтобы обеспечить максимальное освещение пешехода на дороге. При приближении человека к переходу система считывает его траекторию и затем включает сигнальные огни, информационное табло с надписью "Пропустите пешехода" и прожекторы для освещения дороги.
В Дептрансе отметили, что проект поможет решить проблему безопасности на дорогах Московской области и в других регионах страны. Его тестировали с апреля по июль текущего года.
"После первого потока акселерационной программы автор идеи пришел во второй с новым решением – интеллектуальной остановочной системой Smart Stop. Специальные датчики будут анализировать работу информационных табло и сообщать о возможных ошибках. Сейчас проект пилотируется в Мосгортрансе", – говорится в сообщении.
Руководитель Дептранса Максим Ликсутов пригласил горожан, у которых есть идеи и разработки по повышению качества транспортных услуг и запуску удобных сервисов, участвовать в проекте "Транспортные инновации Москвы".
"Лучшие, как безопасный переход iCrosswalk, получают нашу поддержку: реализацию в столичном транспортном комплексе", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.
Ранее сообщалось, что на двух перекрестках на юго-востоке столицы при проезде тоннелей ввели умную систему для быстрого переключения светофоров. Она заработала на перекрестках между улицами Иловайской и Шоссейной, а также между Батайской и Курской.
Система распознает подъезжающие к тоннелю автобусы и автоматически показывает зеленый свет. Это происходит за счет встроенных в дорогу датчиков.
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