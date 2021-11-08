Бочкарев рассказал о подготовке к надвижке пролетных строений моста через затон Новинки

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На территории бывшей промзоны ЗИЛ специалисты ведут подготовительные работы к началу надвижки пролетных строений моста через старое русло Москвы-реки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

"Мы вышли на завершающий этап возведения опор моста через затон Новинки на территории бывшей промзоны ЗИЛ. Продолжаются работы по возведению подпорных стен, стапелей для сборки и укрупнения блоков моста и последующей надвижки пролетов", – приводятся в сообщении слова главы Стройкомплекса Андрея Бочкарева.

По его словам, протяженность моста составит 615,6 метра, а всего в рамках проекта предстоит построить и реконструировать 5,9 километра дорог. Также специалисты благоустроят пешеходные дорожки, оборудуют отстойно-разворотную площадку для наземного общественного транспорта, обустроят набережную Москвы-реки.

Как рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, данный объект завершит формирование участка улично-дорожной сети от Симоновской набережной до Южнопортового района.

По словам Загрутдинова, этот участок дороги разгрузит ТТК, Варшавское шоссе и проспект Андропова. Он добавил, что новый мост обеспечит транспортную связь через затон Новинки с другими социальными и транспортными объектами на территории бывшей промзоны ЗИЛ.

Ранее сообщалось, что московские власти приняли решение реорганизовать по программе "Индустриальные кварталы" участок бывшей промзоны Красный строитель. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, площадь территории, подлежащей комплексному развитию, составляет около 35 гектаров.