Объем инвестиций Финляндии в экономику Москвы за год вырос на 150 млн долларов

Фото: Depositphotos/alexeynovikov
Объем инвестиций Финляндии в столицу России за год увеличился на 150 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
"Инвестиционный потенциал и бизнес-климат Москвы продолжают привлекать иностранных инвесторов, предлагая международному бизнесу широкие возможности для реализации своих проектов и меры поддержки инвесторов такие же, как и российским компаниям. Финляндия входит в число стран, наиболее активно инвестирующих в российскую столицу", – рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.
По данным Центробанка, по состоянию на 1 апреля 2021 года накопленные прямые иностранные инвестиции из Финляндии составили 4,1 миллиарда долларов. За год их объем вырос на 150 миллионов долларов.
"Это еще раз подтверждает, что Москва сохраняет свои позиции инвестиционно-привлекательного мегаполиса", – подчеркнул Ефимов.
В пресс-службе отмечают, что в российской столице размещено большое количество финских компаний и офисов. В городе представлены следующие крупные компании:
Он добавил, что правительство Москвы предоставляет преференции и действующим компаниям, и новым проектам, что обеспечивает снижение региональной налоговой нагрузки на 17–25%.
Для реализации иностранных инвестпроектов в столице существует особая экономическая зона "Технополис "Москва". Ее резидентам доступны льготы сроком на 10 лет по налогам на прибыль, имущество и землю. Для производителей, активно инвестирующих в собственное развитие, доступен налоговый вычет, уменьшающий региональную часть налога на прибыль за счет инвестиций.
"Сегодня Москва аккумулировала лучший мировой опыт и предлагает разнообразный инструментарий для привлечения инвестиций, создавая комфортную налоговую среду и площадки для ведения бизнеса", – считает директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев. – "Все эти проекты позволяют нам решать важные инфраструктурные задачи огромной агломерации, обеспечивать импортозамещение, оптимизировать затраты на закупку и обслуживание высокотехнологичного оборудования, создавать рабочие места и расширять налогооблагаемую базу".
Ранее сообщалось, что объем инвестиций в основной капитал столицы в 2011–2020 годах составил 24 триллиона рублей. За последние 10 лет количество инвестиций увеличилось в 2,7 раза.
Объем инвестиций в экономику Москвы вырос на 21% за год
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: