Объем инвестиций Финляндии в экономику Москвы за год вырос на 150 млн долларов

Фото: Depositphotos/alexeynovikov

Объем инвестиций Финляндии в столицу России за год увеличился на 150 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Инвестиционный потенциал и бизнес-климат Москвы продолжают привлекать иностранных инвесторов, предлагая международному бизнесу широкие возможности для реализации своих проектов и меры поддержки инвесторов такие же, как и российским компаниям. Финляндия входит в число стран, наиболее активно инвестирующих в российскую столицу", – рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По данным Центробанка, по состоянию на 1 апреля 2021 года накопленные прямые иностранные инвестиции из Финляндии составили 4,1 миллиарда долларов. За год их объем вырос на 150 миллионов долларов.

"Это еще раз подтверждает, что Москва сохраняет свои позиции инвестиционно-привлекательного мегаполиса", – подчеркнул Ефимов.

В пресс-службе отмечают, что в российской столице размещено большое количество финских компаний и офисов. В городе представлены следующие крупные компании:

производитель лифтов, эскалаторов и автоматических дверей KONE;

производитель продуктов питания Fazer;

строительная компания SRV;

международная сервисная компания Posti;

известная торговая сеть Stockmann.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров рассказал, что для привлечения иностранных инвестиций московские власти развивают инновационную инфраструктуру, предлагают налоговые и финансовые преференции, используют различные механизмы государственно-частного партнерства. В частности, концессионные соглашения, офсетные контракты и контракты жизненного цикла.

Он добавил, что правительство Москвы предоставляет преференции и действующим компаниям, и новым проектам, что обеспечивает снижение региональной налоговой нагрузки на 17–25%.

Для реализации иностранных инвестпроектов в столице существует особая экономическая зона "Технополис "Москва". Ее резидентам доступны льготы сроком на 10 лет по налогам на прибыль, имущество и землю. Для производителей, активно инвестирующих в собственное развитие, доступен налоговый вычет, уменьшающий региональную часть налога на прибыль за счет инвестиций.

"Сегодня Москва аккумулировала лучший мировой опыт и предлагает разнообразный инструментарий для привлечения инвестиций, создавая комфортную налоговую среду и площадки для ведения бизнеса", – считает директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев. – "Все эти проекты позволяют нам решать важные инфраструктурные задачи огромной агломерации, обеспечивать импортозамещение, оптимизировать затраты на закупку и обслуживание высокотехнологичного оборудования, создавать рабочие места и расширять налогооблагаемую базу".

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в основной капитал столицы в 2011–2020 годах составил 24 триллиона рублей. За последние 10 лет количество инвестиций увеличилось в 2,7 раза.

