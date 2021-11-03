Объем инвестиций в основной капитал столицы в 2011–2020 годах составил 24 трлн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Объем инвестиций в основной капитал столицы в 2011–2020 годах составил 24 триллиона рублей. За последние 10 лет количество инвестиций увеличилось в 2,7 раза. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что Москва – один из самых привлекательных мегаполисов в инвестиционном плане.

"В ближайшие пять лет за счет реализации крупных инфраструктурных проектов мы ожидаем еще больший рост предпринимательской активности. Объем инвестиций в основной капитал в реальном выражении должен вырасти более чем на четверть", – заявил Ефимов.

По его словам, самыми привлекательными отраслями для вложений станут фармацевтика, медицина, химическая промышленность, приборостроение и микроэлектроника.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что в первом полугодии 2021 года инвестиции в основной капитал составили 1,4 триллиона рублей, что на 20,9% выше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, в настоящее время на столицу приходится около 18% общероссийского объема инвестиций.

Доля внебюджетных инвестиций в столицу в январе – июле составила 77%. 39,4% от общего объема поступивших средств пришлись на машины и оборудование, 30,9% – на строительство недвижимости и благоустройство территорий, 14,2% – на создание объектов интеллектуальной собственности, а 13,4% – на строительство жилья.

"Важную роль в стимулировании развития столичных предприятий и инвестиционной активности играет Адресная инвестиционная программа развития Москвы. Ее объем на 2021–2023 годы превышает 1,9 триллиона рублей. Эти бюджетные средства город направляет на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере и благоустройстве. На каждый рубль, вложенный столицей, приходится более трех рублей частных средств", – говорится в сообщении.

Директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев подчеркнул, что благодаря поддержке бизнеса инвестиции в экономику действующих в столице предприятий за последние пять лет составили 99,5 миллиарда рублей. По его словам, новые проекты, которым оказывают налоговую поддержку, принесут экономике Москвы 33,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что за последние 11 лет на территории столицы были зарегистрированы и начали работу 1 150 новых промышленных предприятий. Новые предприятия, открывшие свои производства в городе за эти годы, привлекли в экономику Москвы 8,5 миллиарда рублей и дали более 42 тысяч рабочих мест инженерам, конструкторам, строителям и ученым.

