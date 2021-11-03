Объем инвестиций в основной капитал столицы в 2011–2020 годах составил 24 трлн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Объем инвестиций в основной капитал столицы в 2011–2020 годах составил 24 триллиона рублей. За последние 10 лет количество инвестиций увеличилось в 2,7 раза. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что Москва – один из самых привлекательных мегаполисов в инвестиционном плане.
"В ближайшие пять лет за счет реализации крупных инфраструктурных проектов мы ожидаем еще больший рост предпринимательской активности. Объем инвестиций в основной капитал в реальном выражении должен вырасти более чем на четверть", – заявил Ефимов.
По его словам, самыми привлекательными отраслями для вложений станут фармацевтика, медицина, химическая промышленность, приборостроение и микроэлектроника.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что в первом полугодии 2021 года инвестиции в основной капитал составили 1,4 триллиона рублей, что на 20,9% выше аналогичного периода прошлого года. Кроме того, в настоящее время на столицу приходится около 18% общероссийского объема инвестиций.
Доля внебюджетных инвестиций в столицу в январе – июле составила 77%. 39,4% от общего объема поступивших средств пришлись на машины и оборудование, 30,9% – на строительство недвижимости и благоустройство территорий, 14,2% – на создание объектов интеллектуальной собственности, а 13,4% – на строительство жилья.
"Важную роль в стимулировании развития столичных предприятий и инвестиционной активности играет Адресная инвестиционная программа развития Москвы. Ее объем на 2021–2023 годы превышает 1,9 триллиона рублей. Эти бюджетные средства город направляет на реализацию приоритетных проектов в транспорте, соцсфере и благоустройстве. На каждый рубль, вложенный столицей, приходится более трех рублей частных средств", – говорится в сообщении.
Директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев подчеркнул, что благодаря поддержке бизнеса инвестиции в экономику действующих в столице предприятий за последние пять лет составили 99,5 миллиарда рублей. По его словам, новые проекты, которым оказывают налоговую поддержку, принесут экономике Москвы 33,8 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что за последние 11 лет на территории столицы были зарегистрированы и начали работу 1 150 новых промышленных предприятий. Новые предприятия, открывшие свои производства в городе за эти годы, привлекли в экономику Москвы 8,5 миллиарда рублей и дали более 42 тысяч рабочих мест инженерам, конструкторам, строителям и ученым.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: