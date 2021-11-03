Эксперты спрогнозировали рост цен на автомобили в РФ до конца года

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Цены на автомобили в России до конца года вырастут еще на 4–5%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Банкавто.
По данным экспертов, рост цен не прекращался в течение всех девяти месяцев года из-за повышенного спроса и дефицита машин. Улучшения ситуации с обеспечением складов новыми машинами не ожидается вплоть до второй половины 2022 года.
Отмечается, что проблемы авторетейла, в первую очередь вызванные нехваткой высокотехнологичных электронных компонентов, все еще не решены. Ожидается, что они останутся на повестке дня и в 2023 году.
В Банкавто заявили, что заметнее всего на рынке выросла средняя цена на Volkswagen Polo: за год в среднем до 1,19 миллиона рублей. Затем следуют Lada Vesta (1 миллион рублей), Hyundai Solaris (1,05 миллиона рублей), Lada Granta (673 тысячи рублей) и Kia Rio (1,07 миллиона рублей).
Ранее дилеры заявили, что цены на автомобили с января по октябрь увеличились на 2,5–15%. При этом стоимость продолжает расти примерно на 1–2% каждый месяц.
За 2021 годы цены на Volkswagen выросли на 5–10%, Hyundai – на 10%, Kia – на 5–20%, а модели Ducato и Doblo от Fiat – на 8–16,5%. Прежняя стоимость осталась у автомобилей Aston Martin и Ferrari.
Эксперты считают, что основная причина увеличения стоимости кроется в дефиците автомобилей, инфляции и обновлении моделей. Они уверены, что если нерабочую неделю продлят после 7 ноября, то это не лучшим образом скажется на дефиците: ограничения приведут к еще большим задержкам поставок автомобилей.
"Специальный репортаж": "цена без тормозов"
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