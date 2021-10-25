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Транспорт

09:29

Стоимость новых автомобилей увеличится еще на 3–5% до конца года – СМИ

транспорт авто

Фото: Depositphotos/saragolfart@gmail.com

До конца года стоимость новых автомобилей увеличится еще на 3–5%. Об этом сообщает "Коммерсант".

Дилеры заявили, что цены на автомобили с января по октябрь увеличились на 2,5–15%. При этом стоимость продолжает расти примерно на 1–2% каждый месяц.

За 2021 годы цены на Volkswagen выросли на 5–10%, Hyundai – на 10%, Kia – на 5–20%, а модели Ducato и Doblo от Fiat – на 8–16,5%. Прежняя стоимость осталась у автомобилей Aston Martin и Ferrari.

Эксперты считают, что основная причина увеличения стоимости кроется в дефиците автомобилей, инфляции и обновлении моделей. Они уверены, что если нерабочую неделю продлят после 7 ноября, то это не лучшим образом скажется на дефиците: ограничения приведут к еще большим задержкам поставок автомобилей.

Ранее эксперты назвали самые безопасные кроссоверы 2021 года. В основу исследования легли краш-тесты, работа фар и систем безопасности автомобилей.

Самыми безопасными кроссоверами в сегменте компактных SUV были выбраны Chevrolet Trailblazer, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Subaru Forester и Volvo XC40. Среди среднеразмерных кроссоверов в список вошли Hyundai Palisade и Santa Fe, Mazda CX-9, Nissan Murano и Toyota Highlander.

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