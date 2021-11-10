Разрешенную скорость на Бульварном кольце снизили до 50 км/ч

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В Москве снизили максимально разрешенную скорость на Бульварном кольце, Цветном бульваре, Остоженке, Маросейке и на других прилегающих улицах. Ее ограничили 50 километрами в час, сообщается в телеграм-канале Дептранса.
Скорость – главный фактор риска аварий на дороге, заявили в департаменте, добавив, что на сегодняшний день тяжесть последствий ДТП напрямую зависит от скорости.
"Если водитель едет со скоростью 30 км/ч, то в 90% случаев участники аварии получат легкие травмы. Выше 50 км/ч – и вероятность смертельного исхода столкновения превысит 90%. В Европе – базовая скорость 50 км/ч, в центре – 30 км/ч", – говорится в сообщении.
Новые скоростные ограничения установили именно на этих улицах в связи с тем, что там ежедневно проходят 130 тысяч пешеходов, включая детей, велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности.
Автомобилистов заверили, что из-за нововведения заторов на этих участках не будет, так как в дневное время в центре города средняя скорость не превышает 30–40 километров в час, а на пропускную способность влияют аварии.
"Низкая скорость не только спасает жизни, но и имеет преимущества: меньше шума и выхлопов от авто и меньше стресса у жителей", – объяснили в Дептрансе.
Ранее разрешенную скорость на нескольких улицах в центре Москвы снизили до 30 км/ч. Изменения ввели на Малой Дмитровке, Малой Бронной, Большой Никитской и Варварке, а также в прилегающих к ним переулках.
Также водителей предупредили о новых типах камер на дорогах в столице. 500 камер настроили на проверку наличия полиса ОСАГО и техосмотра у водителей. Устройства также отслеживают и нарушения среди мотоциклистов, в частности опасное маневрирование между полосами, а также проверяют ношение шлемов.
На Бульварном кольце снизили максимально разрешенную скорость
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