На западе Москвы появилось новое общественное пространство у воды

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На западе столицы появилось новое общественное пространство у воды. Завершились работы по благоустройству у Малого Федосьинского пруда в районе Ново-Переделкино, сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".

В ходе работ на территории обновили дорожно-тропиночную сеть вокруг водоема, обустроили пирсовые зоны и сходы к воде, а также сделали скамейки и навесы для спокойного отдыха. Кроме того, специалисты полностью заменили систему наружного освещения.

При благоустройстве также провели реконструкцию детской площадки и высадили более 700 кустарников и 70 деревьев, обновили газоны.

Ранее на западе Москвы появилось еще одно общественное пространство. Специалисты благоустроили сквер около библиотеки имени Анны Ахматовой в районе Крылатском. Был создан веревочный лабиринт и восстановлена дорожно-тропиночная сеть.