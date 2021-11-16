17 прудов реконструируют в Москве в 2022 году

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В следующем году специалисты комплекса городского хозяйства планируют благоустроить 17 столичных прудов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что в число объектов, которые намерены отремонтировать, входят два Лианозовских пруда, каскад Лефортовских прудов, а также Гончаровский пруд.
"Водоемы очистят от иловых отложений, отремонтируют береговые полосы, высадят водную растительность и проведут восстановительное благоустройство территории", – подчеркнул Бирюков.
По его словам, пруды являются важной составляющей формирования городской среды: они не только способствуют созданию благоприятных климатических условий, но и являются излюбленным местом отдыха москвичей.
Специалисты регулярно обследуют столичные водоемы. При обнаружении проблем принимается решение о капитальном ремонте того или иного водного объекта. Список прудов, подлежащих благоустройству, формируется ежегодно с учетом мнения горожан.
Ранее сообщалось, что благоустройство Кольского пруда, расположенного на территории будущего "Парка Яуза", завершат до конца 2021 года. Специалисты комплекса уже очистили водоем площадью 0,55 гектара от иловых отложений, а также демонтировали старые железобетонные плиты.
В Москве реконструировали 12 водоемов
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