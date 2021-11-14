Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На Северном речном вокзале закрыли сезон летней навигации, который был для него первым после реставрации. Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

"Мы закрыли сезон летней речной навигации на Северном речном вокзале! <...>Теплоходы отправляются на зимовку, а мы готовим вокзал встречать снежные пейзажи", – говорится в публикации.

Как отметил глава ведомства Максим Ликсутов, в этом году причалы Северного речного вокзала приняли свыше 11 тысяч судов и 700 тысяч пассажиров. По его словам, в следующем году планируется расширить список направлений для круизов, в которые можно будет отправиться с СРВ.

"Северный речной вокзал, как и 30 лет назад, стал главным портом Москвы", – заключил Ликсутов.

Уточняется, что нынешний судоходный сезон был первым для СВР после реставрации. С момента открытия его посетили порядка 2 миллионов горожан.

Ранее Северный речной вокзал победил в конкурсе "Лучший реализованный проект в области строительства". Специалисты отремонтировали 17 причалов и историческую диспетчерскую, выполнили реставрацию элементов фасадов и интерьеров. Был отремонтирован зал ожидания и ресторан, а на крыше создали смотровую площадку с панорамным видом на Химкинское водохранилище.

