Автоэксперт рассказал, как добраться домой в метель без ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с Москвой 24 напомнил, что при поездке на авто в непогоду нужно держать дистанцию, чтобы не попасть в аварию.
Ранее из-за метели в столице Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов к осторожности. По прогнозам метеорологов, в городе ожидается снег с дождем до конца дня, а также гололедица на дорогах. Все это негативно влияет на дорожную ситуацию, отметили в ведомстве.
"Я предполагаю, что многие автомобилисты переобулись. Раз они это сделали, то беспокоиться не о чем. Зимние покрышки хорошо "держат" автомобиль", – уточнил Субботин.
Тем не менее, чтобы не попасть в аварию, специалист советует соблюдать общие правила: держать дистанцию и не входить резко в повороты.
Эксперт призвал автомобилистов быть особенно внимательными, потому что, по его словам, сейчас лед будет появляться на эстакадах, на мостах и на продуваемых территориях.
При этом сильно снижать скорость во время движения не нужно, считает специалист. "Скорость должна быть такая же, как у потока. Просто нужно держать дистанцию. Если автомобилист будет медлить и не держать скорость потока – это будет аварийная ситуация", – предупреждает Субботин.
Если же у машины до сих пор летняя резина – лучше оставить автомобиль во дворе, чтобы не попасть в аварию, подчеркнул эксперт. "В этом случае автомобилист будет плохо стартовать, плохо тормозить и при отсутствии опыта обязательно куда-нибудь влетит", – заключил специалист.
Ранее жителей Москвы предупредили о непогоде 24 ноября в столичном комплексе городского хозяйства. Сообщалось, что состояние улично-дорожной сети непрерывно мониторят городские службы. При этом опасные для движения транспорта участки дорог находятся под особым контролем.
В столице действует желтый уровень погодной опасности в связи с метелью. Прирост свежевыпавшего снега составил уже более одного сантиметра, при этом всего за сутки может выпасть до трех сантиметров осадков, сообщает комплекс городского хозяйства.
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