Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

24 ноября, 19:32

Главная / Новости /

Автоэксперт рассказал, как добраться домой в метель без ДТП

Осторожно, метель! Как добраться на авто домой в непогоду без ДТП
транспорт общество эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с Москвой 24 напомнил, что при поездке на авто в непогоду нужно держать дистанцию, чтобы не попасть в аварию.

Ранее из-за метели в столице Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов к осторожности. По прогнозам метеорологов, в городе ожидается снег с дождем до конца дня, а также гололедица на дорогах. Все это негативно влияет на дорожную ситуацию, отметили в ведомстве.

"Я предполагаю, что многие автомобилисты переобулись. Раз они это сделали, то беспокоиться не о чем. Зимние покрышки хорошо "держат" автомобиль", – уточнил Субботин.

Тем не менее, чтобы не попасть в аварию, специалист советует соблюдать общие правила: держать дистанцию и не входить резко в повороты.

При морозе нужно иметь в виду, что, если дороги не обработаны, особенно во дворах, на малообъезженных улицах, на перекрестках, там, где тормозят, – может быть накат, может образоваться лед.
Вячеслав Субботин
автомобильный эксперт

Эксперт призвал автомобилистов быть особенно внимательными, потому что, по его словам, сейчас лед будет появляться на эстакадах, на мостах и на продуваемых территориях.

При этом сильно снижать скорость во время движения не нужно, считает специалист. "Скорость должна быть такая же, как у потока. Просто нужно держать дистанцию. Если автомобилист будет медлить и не держать скорость потока – это будет аварийная ситуация", – предупреждает Субботин.

Если же у машины до сих пор летняя резина – лучше оставить автомобиль во дворе, чтобы не попасть в аварию, подчеркнул эксперт. "В этом случае автомобилист будет плохо стартовать, плохо тормозить и при отсутствии опыта обязательно куда-нибудь влетит", – заключил специалист.

Ранее жителей Москвы предупредили о непогоде 24 ноября в столичном комплексе городского хозяйства. Сообщалось, что состояние улично-дорожной сети непрерывно мониторят городские службы. При этом опасные для движения транспорта участки дорог находятся под особым контролем.

В столице действует желтый уровень погодной опасности в связи с метелью. Прирост свежевыпавшего снега составил уже более одного сантиметра, при этом всего за сутки может выпасть до трех сантиметров осадков, сообщает комплекс городского хозяйства.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать