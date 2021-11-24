Фото: Москва 24/Антон Великжанн
Столичных водителей и пешеходов призвали к осторожности из-за метели. Автомобилистов попросили снижать скорость движения, избегать резких маневров и быть внимательнее. Об этом говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции.
"С осторожностью переходите дорогу и не выходите на проезжую часть, не убедившись в безопасности", – обратились специалисты к пешеходам.
При этом в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) попросили водителей отложить поездки на личном транспорте до 20:00.
"По прогнозу синоптиков, до конца дня в Москве ожидается снег с дождем. На дорогах гололедица. Все это негативно влияет на дорожную ситуацию", – говорится в сообщении.
В настоящее время основные заторы на дорогах наблюдаются в центре столицы из-за снижения средней скорости потока, также сложная ситуация сложилась на 26-м и 90-м километрах МКАД и на внутренней стороне ТТК.
Кроме того, к осторожности горожан призвали в комплексе городского хозяйства. Москвичам рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
В Москве продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за непогоды.
"Утро": москвичам рассказали о погоде в столице 25 ноября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: