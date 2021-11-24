Фото: Москва 24/Антон Великжанн

Столичных водителей и пешеходов призвали к осторожности из-за метели. Автомобилистов попросили снижать скорость движения, избегать резких маневров и быть внимательнее. Об этом говорится в телеграм-канале Госавтоинспекции.

"С осторожностью переходите дорогу и не выходите на проезжую часть, не убедившись в безопасности", – обратились специалисты к пешеходам.

При этом в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) попросили водителей отложить поездки на личном транспорте до 20:00.

"По прогнозу синоптиков, до конца дня в Москве ожидается снег с дождем. На дорогах гололедица. Все это негативно влияет на дорожную ситуацию", – говорится в сообщении.

В настоящее время основные заторы на дорогах наблюдаются в центре столицы из-за снижения средней скорости потока, также сложная ситуация сложилась на 26-м и 90-м километрах МКАД и на внутренней стороне ТТК.

Кроме того, к осторожности горожан призвали в комплексе городского хозяйства. Москвичам рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В Москве продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за непогоды.

