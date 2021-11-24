Москвичей призвали к осторожности из-за сильного ветра

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Жителей Москвы призвали быть осторожными на улице из-за сильного ветра и метели. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Местами порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в среду, 24 ноября, в столице ожидается снег, местами метель. За день в городе может выпасть до 30 миллиметров осадков.

"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. Под особым контролем – опасные для движения транспорта участки дорог", – отмечается в материале.

Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого сильного ветра до 15 метров в секунду. Он будет действовать с 09:00 среды, 24 ноября, до 09:00 четверга.

В Москве также продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. В связи с этим в Минтрансе просили столичных водителей соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

