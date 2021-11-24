Москвичей предупредили о сильном ветре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сильный ветер прогнозируется в столичном регионе до утра четверга, 25 ноября. Об этом информирует сайт Гидрометцентра России.

Как отмечают синоптики, в Москве и области из-за ветра объявлен желтый уровень погодной опасности.

"Погода потенциально опасна: ветер с порывами до 15 метро в секунду", – рассказали в Гидрометцентре.

Специалисты уточнили, что предупреждение действует с 09:00 среды, 24 ноября, до 09:00 четверга.

В Москве также продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. В связи с этим в Минтрансе просили столичных водителей соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Ранее москвичам сообщили о приходе потепления в город. Прогнозируется, что в четверг, 25 ноября, температура воздуха в столице поднимется до +3 градусов.