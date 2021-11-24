В Гидрометцентре рассказали москвичам о приходе потепления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Потепление ожидается в Москве в ближайшие дни. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

"Зимняя погода в Москве не сохранится. Днем в среду будет уже повышение температуры до нуля – минус двух градусов", – сообщил синоптик.

Вильфанд продолжил, что в четверг, 25 ноября, температура воздуха в городе поднимется до +3 градусов. При этом в ночные часы столбики термометров будут показывать значения около нуля.

Подобный температурный режим сохранится в Москве до конца недели, прогнозирует эксперт. В связи с этим в пятницу и субботу растает снежный покров.

"Небольшие осадки прогнозируются в виде дождя, а он способствует размыванию снега даже больше, чем положительная температура", – объяснил специалист.

Он также допустил, что к выходным в городе останется небольшое количество снега.

Ранее синоптики пообещали москвичам в среду метель с порывистым ветром. Специалисты также предупредили горожан о возможном ухудшении самочувствия из-за перепадов атмосферного давления и температурно-влажностного режима.