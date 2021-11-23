Метель с порывистым ветром ожидается в столице в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Синоптики рассказали москвичам о погоде в среду, 24 ноября. По их прогнозам, в столице ночью температура будет понижаться до –7...–5 градусов, а днем будет около –1...–2 градусов. Ожидаются снег и метель с порывистым ветром, сообщается на сайте "Метеоновости".

"Содержание кислорода в воздухе близко к климатическим значениям, атмосферное давление, пришедшее накануне в норму, снова начнет слабо падать", – говорится в сообщении.

Специалисты предупреждают, что из-за перепадов атмосферного давления и температурно-влажностного режима могут возникнуть метеопатические реакции и симптомы ухудшения общего самочувствия. В этот период рекомендуется контролировать артериальное давление и не допускать его резких скачков.

По данным Гидрометцентра России, днем в среду температура воздуха будет на уровне –2...0 градусов, ожидается снег. Также местами возможна гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что прошедшая ночь стала самой холодной в столице с начала осени. В ночь на вторник температура воздуха в столице опустилась до –6 градусов. До этого минимум температуры отмечался 10 ноября, тогда он составил –2,8 градуса. Данные о температуре зафиксировали на опорной метеостанции Москвы на ВДНХ.