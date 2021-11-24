Синоптики пообещали потепление в Москве в предстоящие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В выходные в Москве ожидается потепление, температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.
"В выходные дни погода будет несоответствующая концу осени, потому что температура в течение суток будет около 0 градусов, то есть довольно теплая – градуса на 3–4 фон температуры будет выше климатической нормы", – сказала она.
Кроме того, ожидаются осадки. Мелкие дожди могут пройти как в субботу, так и в воскресенье.
При этом в среду, 24 ноября, в столице пройдет умеренный снег: он начнется после обеда и местами будет усиливаться.
В комплексе городского хозяйства москвичей призвали быть осторожными на улице из-за сильного ветра и метели. Горожанам рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
Также стало известно, что ночь с 23 на 24 ноября стала самой холодной с начала осени. Под утро температура воздуха на ВДНХ понизилась до минус 6,9 градуса, что является самым низким показателем для текущего сезона.
"Утро": москвичам рассказали о погоде в столице 25 ноября
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