Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

"Под утро 24 ноября температура воздуха в Москве, на ВДНХ, понизилась до минус 6,9 градуса. Это самая низкая температура воздуха осенью 2021 года в столице", – говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд был установлен накануне. В ночь на 23 ноября температура воздуха опускалась до минус 6 градусов.

В 2020 году самая холодная осенняя ночь в столице была 17 ноября с минимальной температурой минус 7,1 градуса.

Ранее Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за прогнозируемого сильного ветра до 15 метров в секунду. Он будет действовать с 09:00 24 ноября до 09:00 25 ноября.

В комплексе городского хозяйства москвичей призвали быть осторожными на улице из-за сильного ветра и метели. Горожанам рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В Москве также продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. В связи с этим в Минтрансе просили столичных водителей соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

