Собянин рассказал о новой системе сбора мусора в столице

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С января будущего года столица вступает в новую систему сбора мусора, рассказал Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
По его словам, будет введен единый региональный оператор и единые тарифы.
"С 1 января мы вступаем в новую систему, которая охватывает весь жилой сектор и коммерческие предприятия. Вводится единый региональный оператор и единая система подрядчиков, единые тарифы в городе. Все это будет работать как единый организм", – рассказал мэр.
Ранее в России предложили включить одноразовую посуду и контейнеры для пищи в список товаров, оборот которых в дальнейшем планируют ограничить. Речь идет о предметах, изготовленных из вспененного полистирола. По словам авторов инициативы, он сложно перерабатывается и загрязняет окружающую среду.
В России предложили ввести штрафы за нарушение раздельного сбора мусора
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