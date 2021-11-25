Собянин рассказал о новой системе сбора мусора в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С января будущего года столица вступает в новую систему сбора мусора, рассказал Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

По его словам, будет введен единый региональный оператор и единые тарифы.

"С 1 января мы вступаем в новую систему, которая охватывает весь жилой сектор и коммерческие предприятия. Вводится единый региональный оператор и единая система подрядчиков, единые тарифы в городе. Все это будет работать как единый организм", – рассказал мэр.

Ранее в России предложили включить одноразовую посуду и контейнеры для пищи в список товаров, оборот которых в дальнейшем планируют ограничить. Речь идет о предметах, изготовленных из вспененного полистирола. По словам авторов инициативы, он сложно перерабатывается и загрязняет окружающую среду.