В Москве образовались очереди в театры и музеи

Нерабочие дни плавно перетекли в праздничные. Те, кто не уехал, дома не сидят. На выставки, в театры и в музеи растянулись очереди. Даже у мавзолея аншлаг.

Однако ряд ограничений останется и с понедельника. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.







БЗ Мавзолей на 12

БЗ ОЧЕРЕДЬ ТРЕТЬЯКОВКА

БЗ МАКДАЧКА (ОТ 03.11)

БЗ МАКАВТО

ГРАФ ЧТО РАБОТАЕТ ВЫХИ

БЗ ПУШКИНСКИЙ

БЗ МАНЕЖКА ВЫСТАВКА

СХ КРЮЧКОВ

БЗ РЕЙДЫ

БЗ Мавзолей тот же

ГРАФ ОГРАНИЧЕНИЯ С 8 НОЯБРЯ

Спасибо, Вера. С нами на прямой связи была Вера Морозова.