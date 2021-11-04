Компания Smartavia поддержала идею о предъявлении QR-кодов при посадке

Фото: ТАСС/Кухмарь Кирилл
Smartavia поддержала идею о предъявлении QR-кодов при посадке на борт. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе компании.
В Smartavia подчеркнули, что QR-коды нужно проверять при регистрации на международные рейсы.
"Что касается такой процедуры на внутренних рейсах, то этот вопрос открытый с точки зрения неопределенности того, кто возьмёт на себя расходы по такой процедуре", – отметили пресс-службе.
При этом идею о проверке QR-кодов при покупке билета компания не поддерживает.
Ранее сообщалось, что в российской компании Addreality разработали устройство для проверки QR-кодов привитых или переболевших коронавирусной инфекцией россиян. Новая технология работает на базе искусственного интеллекта. Новое устройство верифицирует QR-код, а также проверяет наличие маски и желает приятного отдыха гостям общественных мест.
Авиакомпания "Победа" выступила против QR-кодов для покупки авиабилетов
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