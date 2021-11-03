В России создали устройство, проверяющее QR-коды прививок от COVID-19

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В российской компании Addreality разработали устройство для проверки QR-кодов привитых или переболевших коронавирусной инфекцией россиян. Новая технология работает на базе искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Устройство сканирует QR-код и производит проверку в единственном федеральном решении для проверки QR-кодов, предложенным Минцифры", – говорится в сообщении.

Кроме того, новое устройство верифицирует QR-код, а также проверяет наличие маски и желает приятного отдыха гостям общественных мест.

В компании уточнили, что созданный прибор состоит из экрана, камеры для распознавания лиц и микрокомпьютера. Кроме опции считывания QR-кодов, в нем есть возможность установить алгоритмы верификации паспорта и других документов.

В ближайшее время такая технология может быть использована в ресторанах, аэропортах, театрах, ТЦ и на производственных предприятиях.

По словам создателей, используемая программа для распознавания документов не передает личные данные посетителей на обработку в другие сервисы или иным лицам.

Ранее российские специалисты нашли способ борьбы с поддельными QR-кодами за счет применения новой технологии их формирования. Отмечается, что коды нового формата можно оснастить двухфакторной системой проверки. Разработчиками выступили представители новосибирской команды Pro Control.

