В России создали устройство, проверяющее QR-коды прививок от COVID-19

08:29
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В российской компании Addreality разработали устройство для проверки QR-кодов привитых или переболевших коронавирусной инфекцией россиян. Новая технология работает на базе искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"Устройство сканирует QR-код и производит проверку в единственном федеральном решении для проверки QR-кодов, предложенным Минцифры", – говорится в сообщении.
Кроме того, новое устройство верифицирует QR-код, а также проверяет наличие маски и желает приятного отдыха гостям общественных мест.
В компании уточнили, что созданный прибор состоит из экрана, камеры для распознавания лиц и микрокомпьютера. Кроме опции считывания QR-кодов, в нем есть возможность установить алгоритмы верификации паспорта и других документов.
В ближайшее время такая технология может быть использована в ресторанах, аэропортах, театрах, ТЦ и на производственных предприятиях.
По словам создателей, используемая программа для распознавания документов не передает личные данные посетителей на обработку в другие сервисы или иным лицам.
Ранее российские специалисты нашли способ борьбы с поддельными QR-кодами за счет применения новой технологии их формирования. Отмечается, что коды нового формата можно оснастить двухфакторной системой проверки. Разработчиками выступили представители новосибирской команды Pro Control.
QR-коды в некоторых регионах привели к серьезному недопониманию между гражданами
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: