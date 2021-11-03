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Москва 24

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Общество

16:39

Власти Кубани введут систему QR-кодов для посещения торгово-развлекательных центров

регионы общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Система QR-кодов, действующая для посещения предприятий общепита на курортах Кубани, будет также распространена и на торговые и развлекательные центры. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Также с 6 по 14 ноября на всей территории Краснодарского края будет действовать система QR-кодов для посещения предприятий общественного питания.

"<...> посещение объектов общественного питания на всей территории края допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала "Госуслуги" о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании", – пояснил губернатор.

При этом запрет на проведение массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий продлевается до 14 ноября.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев порекомендовал сократить срок действия сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции и QR-кодов до полугода. По его мнению, документы нужно привязывать к длительности иммунитета.

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