Власти Кубани введут систему QR-кодов для посещения торгово-развлекательных центров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Система QR-кодов, действующая для посещения предприятий общепита на курортах Кубани, будет также распространена и на торговые и развлекательные центры. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.
Также с 6 по 14 ноября на всей территории Краснодарского края будет действовать система QR-кодов для посещения предприятий общественного питания.
"<...> посещение объектов общественного питания на всей территории края допускается только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета портала "Госуслуги" о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании", – пояснил губернатор.
При этом запрет на проведение массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий продлевается до 14 ноября.
Ранее главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев порекомендовал сократить срок действия сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции и QR-кодов до полугода. По его мнению, документы нужно привязывать к длительности иммунитета.
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