Россиянам рассказали, куда разрешено ходить без QR-кода даже в нерабочие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
После объявления нерабочих дней и закрытия почти всех общественных мест в России все же остались места, доступ в которые осуществляется без QR-кода. Об этом сообщает Life.ru.
Общественный транспорт
Несмотря на нерабочую неделю и введение QR-кодов, в ряде регионов общественный транспорт продолжает свою работу без ограничений. Без кодов функционируют аэропорты, авто- и железнодорожные вокзалы. Однако находиться там необходимо в маске.
Точки розничной торговли
Без QR-кода можно прийти в продуктовые магазины, на автозаправки, а также в магазины без залов обслуживания. Все отдельно стоящие магазины площадью меньше 400 квадратных метров открыты при соблюдении посетителями социальной дистанции и использовании масок.
Общепит
Среди точек общепита, которые можно будет посещать без QR-кода, – производственные столовые, а также места питания, расположенные на вокзалах и в аэропортах.
Учреждения культуры
На постановки, где собирается меньше 100 зрителей, разрешено приходить без QR-кода. Небольшие выставочные залы, а также картинные галереи тоже будут открыты для всех. Что касается кинотеатров, то посетить их не получится, если в регионе власти ввели обязательные QR-коды, однако несовершеннолетние зрители могут пройти в зал без предъявления подтверждения вакцинации.
Парки и места отдыха
Загородные усадьбы и парки, несмотря на нерабочие дни, по-прежнему открыты. Редко на входе могут попросить надеть маску и проверят температуру, но в случае массового скопления народа организаторы будут вынуждены проверять у гостей QR-коды.
Религиозные учреждения
В православные храмы и церкви, католические, лютеранские кирхи, методистские церкви, буддийские дацаны, мечети и синагоги пускают без QR-кодов. Но для их посещения необходима маска.
Пункты интернет-торговли
Пункты выдачи заказов онлайн-магазинов пока будут работать без изменений. Отделения Ozon, Wildberries, "Яндекс.Маркета", "Ситилинка", "Сбермегамаркета", AliExpress, "М-Видео", DNS, "Эльдорадо", "Техпорта", Lamoda, bonprix, Kupivip.ru, Laredoute и другие будут открыты для посетителей без QR-кодов. Если его все же потребуют, сотрудники магазина нарушают закон и предписания.
Места для занятий спортом
В связи с нерабочими днями закрылись все спортивные залы и фитнес-клубы. Заняться физической активностью в помещении получится только у детей и подростков: спортзалы и бассейны в детских садах, школах, колледжах и институтах в некоторых регионах пока открыты.
Уточняется, что QR-коды по-прежнему не понадобятся на станциях технического обслуживания автомобилей, в судах, почтовых отделениях и в филиалах банков.
Ранее в ВОЗ сообщили, что эффективность нерабочих дней в России для борьбы с коронавирусом будет зависеть от отношения населения и практического применения имеющихся противоэпидемических мер. Поэтому граждан попросили по возможности провести эти дни дома.
QR-коды все чаще начали становиться причиной конфликтов в регионах
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