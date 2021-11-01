Эффективность нерабочих дней в РФ зависит от соблюдения антиковидных мер – ВОЗ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эффективность нерабочих дней, объявленных в России, в борьбе с коронавирусом будет зависеть от отношения населения и практического применения имеющихся противоэпидемических мер. К такому выводу пришла представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
"Это зависит от населения и от того, насколько серьезно принимается ситуация", – сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия-1". – "Мы понимаем, что более чем 1 000 людей умирает каждый день, это большая цифра. Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост случаев [заражения COVID-19 – прим.ред.]".
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для эффекта от нерабочих дней нужно больше времени.
До этого глава Роспотребнадзора отмечала, что темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ снизились, но говорить о стабилизации ситуации еще рано.
Москвичи массово жалуются на соседей, которые в нерабочие дни громко делают ремонт
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