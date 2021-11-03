На Камчатке с 23 ноября будут требовать QR-код при посадке в самолет по всем направлениям внутри региона. Также коды потребуются для проезда на отдельных автобусных маршрутах между районами Камчатского края.

Согласно информации на сайте администрации региона, подойдут только QR-коды о вакцинации или перенесенной болезни. ПЦР-тесты приниматься не будут.

Это второй регион после Хабаровского края, объявивший о введении требований QR-кодов для междугородних поездок и перелетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

