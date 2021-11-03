Поддельные сертификаты о вакцинации смогут проверить с помощью теста на антитела

Поддельные сертификаты смогут проверить с помощью теста. Легальность докажут антитела.

Действительно ли человек делал прививку можно определить тестом разработанным Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Речь идет о проверке наличия антител к белку аденовируса Ad26. Этот элемент используется в вакцине в качестве транспорта для фрагмента коронавируса.

Таким способом возможно определить только вакцину "Спутник V". "КовиВак" и "ЭпиВакКорона" этим тестом не выявляются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

