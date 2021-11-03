Россияне осваивают профессию QR-курьера. В Сети появились объявления, в которых предлагают посетить за вас места, где нужен сертификат о вакцинации. Например, музей или театр с ребенком. А могут за вас сходить в магазин и показать все в прямом эфире мессенджера.

Больше всего объявлений в регионах, где в торговые центры пускают только по кодам. В Москве точки, которые не продают товары первой необходимости, по 7 ноября не принимают даже вакцинированных покупателей. Поэтому едва ли услуга будет сильно востребована.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.