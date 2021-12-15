Фестиваль "Новый год и Рождество" пройдет в кинотеатре "Художественный"

Фото: ТАСС/Александр Щербак
В Москве в кинотеатре "Художественный" с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года пройдет кинофестиваль "Новый год и Рождество", сообщается на сайте кинотеатра.
Праздничный фестиваль откроется специальным показом комедии "Чего хочет Слава?". Также в рамках программы гости смогут посмотреть главные рождественские хиты Голливуда, современную новогоднюю классику и лучшие ленты, показанные в "Художественном" со времени его открытия после реставрации.
Кроме того, в кинотеатре пройдет отечественная премьера фильма Пола Томаса Андерсона "Лакричная пицца". В программу фестиваля включили и экранизации сказок "Волшебник из страны Оз" 1939 года и "Золушка" 1947 года.
Ранее стали известны даты 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 2022 году. Он пройдет с 21 по 28 апреля. Прием заявок на участие в конкурсе стартует 13 декабря. Программным директором фестиваля назначен киновед и режиссер Петр Шепотинник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: