Фестиваль "Новый год и Рождество" пройдет в кинотеатре "Художественный"

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В Москве в кинотеатре "Художественный" с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года пройдет кинофестиваль "Новый год и Рождество", сообщается на сайте кинотеатра.

Праздничный фестиваль откроется специальным показом комедии "Чего хочет Слава?". Также в рамках программы гости смогут посмотреть главные рождественские хиты Голливуда, современную новогоднюю классику и лучшие ленты, показанные в "Художественном" со времени его открытия после реставрации.

Кроме того, в кинотеатре пройдет отечественная премьера фильма Пола Томаса Андерсона "Лакричная пицца". В программу фестиваля включили и экранизации сказок "Волшебник из страны Оз" 1939 года и "Золушка" 1947 года.

Ранее стали известны даты 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в 2022 году. Он пройдет с 21 по 28 апреля. Прием заявок на участие в конкурсе стартует 13 декабря. Программным директором фестиваля назначен киновед и режиссер Петр Шепотинник.